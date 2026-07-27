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  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila

Kompakti keraaminen lämmitin2000 Series

CX2120/01

Nopein tapa lämmittää tila
Koe kompaktin mallin uskomaton lämmitysteho ja erittäin hiljainen toiminta. Helposti siirrettävä lämmitin lämpenee vain kahdessa sekunnissa, ja siinä on jopa 1 500 watin säädettävä teho ja edistyneet turvatoiminnot.
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Säästää 25 % energiaa tavallisiin lämpöpuhaltimiin verrattuna (1)

Nopein tapa lämmittää tila

  • Lämpenee kahdessa sekunnissa

  • Erittäin hiljainen (24 dB(A))

Mukavaa lämmitystä 2 sekunnissa

Mukavaa lämmitystä 2 sekunnissa

Koe tehokas lämmitys vain kahdessa sekunnissa jopa 1 500 watin säädettävällä teholla. Sopii täydellisesti enintään 15 m²:n kokoisiin huoneisiin.

Kuiskausta hiljaisempi käyntiääni

Kuiskausta hiljaisempi käyntiääni

Koe mukava lämmitys laitteella, jonka pienin melutaso on vain 24 dB(A) hiljaisen DC-moottorin ansiosta (2). Se takaa hyvät yöunet ja sopii täydellisesti rauhalliseen toimistoympäristöön tai olohuoneen rentouttavaan tunnelmaan.

Viisi edistynyttä turvatoimintoa tuomaan mielenrauhaa

Viisi edistynyttä turvatoimintoa tuomaan mielenrauhaa

2000 Series tarjoaa viisi edistynyttä turvatoimintoa: (1) kaatumissuojan, (2) ylikuumenemissuojan (65 °C), (3) VDE-sertifioidun turvapistokkeen, (4) paloturvalliset materiaalit ja (5) automaattisen virrankatkaisun, jos laite on käyttämättömänä 16 tuntia. Näin saat lämmityksen, johon voit luottaa.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Laitteen lämpötilan säädöllä voi säästää jopa 25 prosenttia kilowattitunneissa verrattuna samaan laitteeseen manuaaliohjauksella. Säästöt vaihtelevat sään, maantieteellisen sijainnin, huoneen asettelun ja käyttötottumusten mukaan.

  2. (2) IEC 60704-2-2 -standardin mukainen äänentaso nopeudella 1