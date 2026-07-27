2 vuoden takuu
CX2120/01
Lämpenee kahdessa sekunnissa
Erittäin hiljainen (24 dB(A))
Koe tehokas lämmitys vain kahdessa sekunnissa jopa 1 500 watin säädettävällä teholla. Sopii täydellisesti enintään 15 m²:n kokoisiin huoneisiin.
Koe mukava lämmitys laitteella, jonka pienin melutaso on vain 24 dB(A) hiljaisen DC-moottorin ansiosta (2). Se takaa hyvät yöunet ja sopii täydellisesti rauhalliseen toimistoympäristöön tai olohuoneen rentouttavaan tunnelmaan.
2000 Series tarjoaa viisi edistynyttä turvatoimintoa: (1) kaatumissuojan, (2) ylikuumenemissuojan (65 °C), (3) VDE-sertifioidun turvapistokkeen, (4) paloturvalliset materiaalit ja (5) automaattisen virrankatkaisun, jos laite on käyttämättömänä 16 tuntia. Näin saat lämmityksen, johon voit luottaa.
Arviot
(1) Laitteen lämpötilan säädöllä voi säästää jopa 25 prosenttia kilowattitunneissa verrattuna samaan laitteeseen manuaaliohjauksella. Säästöt vaihtelevat sään, maantieteellisen sijainnin, huoneen asettelun ja käyttötottumusten mukaan.
(2) IEC 60704-2-2 -standardin mukainen äänentaso nopeudella 1