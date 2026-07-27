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  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila
  • Nopein tapa lämmittää tila

Kompakti keraaminen lämmitin3000 Series

CX3120/01

Nopein tapa lämmittää tila
Koe kompaktin mallin uskomaton lämmitysteho ja erittäin hiljainen toiminta. Lämmitin lämpenee vain kahdessa sekunnissa, ja siinä on jopa 2 000 watin säädettävä teho, energiaa säästävä EcoAI-tekniikka, yhteys sovellukseen ja edistyneet turvatoiminnot.
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Säästää 50 % energiaa tavallisiin lämpöpuhaltimiin verrattuna (1)

Nopein tapa lämmittää tila

  • Lämpenee kahdessa sekunnissa

  • Erittäin hiljainen (24 dB(A))

  • Säästää energiaa tekoälyn avulla

  • Yhteys Air+-sovellukseen

Mukavaa lämmitystä 2 sekunnissa

Mukavaa lämmitystä 2 sekunnissa

Koe tehokas lämmitys vain kahdessa sekunnissa jopa 2 000 watin säädettävällä teholla. Sopii täydellisesti enintään 20 m²:n kokoisiin huoneisiin.

Kuiskausta hiljaisempi käyntiääni

Kuiskausta hiljaisempi käyntiääni

Koe mukava lämmitys laitteella, jonka pienin melutaso on vain 24 dB(A) hiljaisen DC-moottorin ansiosta (2). Se takaa hyvät yöunet ja sopii täydellisesti rauhalliseen toimistoympäristöön tai olohuoneen rentouttavaan tunnelmaan.

EcoAI säästää jopa 50 % energiaa muihin malleihin verrattuna (1)

EcoAI säästää jopa 50 % energiaa muihin malleihin verrattuna (1)

Maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen lämmitinsarja, joka säästää energiaa tekoälyn avulla huoneen lämmityksen aikana. Philipsin EcoAI-tekniikka optimoi energiankulutuksen mukautumalla huoneen lämpötilaan, analysoimalla käyttötottumuksia ja valvomalla ulkolämpötilaa. Ota Air+-sovelluksen Auto+-tila käyttöön, jotta näet muut ominaisuudet, ja nauti tarpeisiisi mukautetusta lämmityksestä säästäen samalla jopa 50 % energiaa (1).

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Laitteen tekoälyä hyödyntävä Auto Plus -tila voi säästää jopa 50 prosenttia kilowattitunneissa verrattuna samaan laitteeseen manuaaliohjauksella ja jopa 25 prosenttia kilowattitunneissa pelkällä lämpötilan säädöllä. Säästöt vaihtelevat sään, maantieteellisen sijainnin, huoneen asettelun ja käyttötottumusten mukaan.

  2. (2) IEC 60704-2-2 -standardin mukainen äänentaso nopeudella 1

  3. (3) Sovelluksessa näytetty lämpötila saattaa poiketa huonelämpötilasta; se näyttää lämmitintä ympäröivän ilman lämpötilan