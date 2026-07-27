Nopein tapa lämmittää tila

Koe kompaktin mallin uskomaton lämmitysteho ja erittäin hiljainen toiminta. Lämmitin lämpenee vain kahdessa sekunnissa, ja siinä on jopa 2 000 watin säädettävä teho, energiaa säästävä EcoAI-tekniikka, yhteys sovellukseen ja edistyneet turvatoiminnot.