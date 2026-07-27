2 vuoden takuu
CX3120/01
Lämpenee kahdessa sekunnissa
Erittäin hiljainen (24 dB(A))
Säästää energiaa tekoälyn avulla
Yhteys Air+-sovellukseen
Koe tehokas lämmitys vain kahdessa sekunnissa jopa 2 000 watin säädettävällä teholla. Sopii täydellisesti enintään 20 m²:n kokoisiin huoneisiin.
Koe mukava lämmitys laitteella, jonka pienin melutaso on vain 24 dB(A) hiljaisen DC-moottorin ansiosta (2). Se takaa hyvät yöunet ja sopii täydellisesti rauhalliseen toimistoympäristöön tai olohuoneen rentouttavaan tunnelmaan.
Maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen lämmitinsarja, joka säästää energiaa tekoälyn avulla huoneen lämmityksen aikana. Philipsin EcoAI-tekniikka optimoi energiankulutuksen mukautumalla huoneen lämpötilaan, analysoimalla käyttötottumuksia ja valvomalla ulkolämpötilaa. Ota Air+-sovelluksen Auto+-tila käyttöön, jotta näet muut ominaisuudet, ja nauti tarpeisiisi mukautetusta lämmityksestä säästäen samalla jopa 50 % energiaa (1).
Arviot
(1) Laitteen tekoälyä hyödyntävä Auto Plus -tila voi säästää jopa 50 prosenttia kilowattitunneissa verrattuna samaan laitteeseen manuaaliohjauksella ja jopa 25 prosenttia kilowattitunneissa pelkällä lämpötilan säädöllä. Säästöt vaihtelevat sään, maantieteellisen sijainnin, huoneen asettelun ja käyttötottumusten mukaan.
(2) IEC 60704-2-2 -standardin mukainen äänentaso nopeudella 1
(3) Sovelluksessa näytetty lämpötila saattaa poiketa huonelämpötilasta; se näyttää lämmitintä ympäröivän ilman lämpötilan