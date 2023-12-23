2 vuoden takuu
Lämpenee kahdessa sekunnissa
Lämpötilannäyttö
Säästää energiaa tekoälyn avulla
Yhteys Air+-sovellukseen
Koe tehokas lämmitys vain kahdessa sekunnissa jopa 2 000 watin säädettävällä teholla. Sopii täydellisesti enintään 20 m²:n kokoisiin huoneisiin.
Laitteen lämpötilanäytön avulla säätäminen on vaivatonta ja nopeaa, joten voit valvoa helposti lämpötila-asetuksia ja muuttaa ne itsellesi sopivalle tasolle. Päivitetty lämpötilanäyttö on nyt entistä tarkempi (2). Voit rauhoittaa tunnelmaa myös sammuttamalla näytön valon.
Maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen lämmitinsarja, joka säästää energiaa tekoälyn avulla huoneen lämmityksen aikana. Philipsin EcoAI-teknologia optimoi energiankulutuksen mukautumalla huoneen lämpötilaan, analysoimalla käyttötottumuksia ja valvomalla ympäristöä. Ota Air+-sovelluksen Auto+-tila käyttöön, jotta näet muut ominaisuudet ja voit nauttia tarpeisiisi mukautetusta lämmityksestä ja säästää jopa 50 % energiaa (1).
Palkinnot
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Mysticalcracker
23/12/2023
Portugal
Vahvistettu ostaja
O produto è muito bom
Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Luisdiver
05/12/2023
Portugal
Vahvistettu ostaja
Qualidade preço
Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros
Edut
temporizador e controlo de temperatura
Haitat
dava jeito ter um comando próprio também
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica
(1) Laitteen tekoälyä hyödyntävä Auto Plus -tila voi säästää jopa 50 prosenttia kilowattitunneissa verrattuna samaan laitteeseen manuaaliohjauksella ja jopa 25 prosenttia kilowattitunneissa pelkällä lämpötilan säädöllä. Säästöt vaihtelevat sään, maantieteellisen sijainnin, huoneen asettelun ja käyttötottumusten mukaan.
(2) Laite on päivitetty näyttämään huoneen lämpötila tarkemmin. Laitteessa näkyvä lämpötila saattaa silti poiketa hieman huoneen lämpötilasta, sillä laite näyttää lämmitintä ympäröivän ilman lämpötilan.
(3) IEC 60704-2-2 -standardin mukainen äänentaso nopeudella 1