Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus

Nauti tehokkaasta lämmityksestä ja helposta lämpötilan säädöstä. Lämmitin lämpenee vain kahdessa sekunnissa, ja siinä on jopa 2 000 watin säädettävä teho, energiaa säästävä EcoAI-tekniikka, yhteys sovellukseen ja edistyneet turvatoiminnot.