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  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
  • Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus

5000 SeriesKeraaminen Smart Tower -lämmitin

CX5120/11

5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus
Nauti tehokkaasta lämmityksestä ja helposta lämpötilan säädöstä. Lämmitin lämpenee vain kahdessa sekunnissa, ja siinä on jopa 2 000 watin säädettävä teho, energiaa säästävä EcoAI-tekniikka, yhteys sovellukseen ja edistyneet turvatoiminnot.
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Säästää 50 % energiaa tavallisiin lämpöpuhaltimiin verrattuna (1)

Tehokas lämmitys, optimaalinen energiatehokkuus

  • Lämpenee kahdessa sekunnissa

  • Lämpötilannäyttö

  • Säästää energiaa tekoälyn avulla

  • Yhteys Air+-sovellukseen

Mukavaa lämmitystä 2 sekunnissa

Mukavaa lämmitystä 2 sekunnissa

Koe tehokas lämmitys vain kahdessa sekunnissa jopa 2 000 watin säädettävällä teholla. Sopii täydellisesti enintään 20 m²:n kokoisiin huoneisiin.

Helppo säätää lämpötilanäytön avulla

Helppo säätää lämpötilanäytön avulla

Laitteen lämpötilanäytön avulla säätäminen on vaivatonta ja nopeaa, joten voit valvoa helposti lämpötila-asetuksia ja muuttaa ne itsellesi sopivalle tasolle. Päivitetty lämpötilanäyttö on nyt entistä tarkempi (2). Voit rauhoittaa tunnelmaa myös sammuttamalla näytön valon.

EcoAI säästää jopa 50 % muihin malleihin verrattuna (1)

EcoAI säästää jopa 50 % muihin malleihin verrattuna (1)

Maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen lämmitinsarja, joka säästää energiaa tekoälyn avulla huoneen lämmityksen aikana. Philipsin EcoAI-teknologia optimoi energiankulutuksen mukautumalla huoneen lämpötilaan, analysoimalla käyttötottumuksia ja valvomalla ympäristöä. Ota Air+-sovelluksen Auto+-tila käyttöön, jotta näet muut ominaisuudet ja voit nauttia tarpeisiisi mukautetusta lämmityksestä ja säästää jopa 50 % energiaa (1).

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Palkinnot

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

23/12/2023

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

O produto è muito bom

Pena nao ser compatible com os assisténtes vocal grande defeito e uma pena .....

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

05/12/2023

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Qualidade preço

Excelentes funcionalidades e fácil de operar. Fácilregulação dos parâmetros

Edut

temporizador e controlo de temperatura

Haitat

dava jeito ter um comando próprio também

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 5000 CX5120/11 Torre aquecedora inteligente de cerâmica

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Laitteen tekoälyä hyödyntävä Auto Plus -tila voi säästää jopa 50 prosenttia kilowattitunneissa verrattuna samaan laitteeseen manuaaliohjauksella ja jopa 25 prosenttia kilowattitunneissa pelkällä lämpötilan säädöllä. Säästöt vaihtelevat sään, maantieteellisen sijainnin, huoneen asettelun ja käyttötottumusten mukaan.

  2. (2) Laite on päivitetty näyttämään huoneen lämpötila tarkemmin. Laitteessa näkyvä lämpötila saattaa silti poiketa hieman huoneen lämpötilasta, sillä laite näyttää lämmitintä ympäröivän ilman lämpötilan.

  3. (3) IEC 60704-2-2 -standardin mukainen äänentaso nopeudella 1