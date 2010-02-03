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Tuotanto lopetettu

StreamiumTelakointiasema

DC1050/12

3

| (2) Arviot

Päästä iPod-musiikki valloilleen!

Päästä iPod-musiikkisi valloilleen ja kuuntele sitä kovaa ja kirkkaasti Philipsin langattomalla äänentoistojärjestelmällä.

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Päästä iPod-musiikki valloilleen!

iPod-soitin

iPod-soitin

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Arviot

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3.0

5:stä

2

Arviot

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Arvioitu tuote: Streamium DC1050 Docking cradle

Arvioitu tuote: Streamium DC1050 Docking cradle

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Arvioitu tuote: Streamium DC1050 Houder/basisstation

Arvioitu tuote: Streamium DC1050 Houder/basisstation

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