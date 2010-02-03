2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DC1050/12
Päästä iPod-musiikki valloilleen!
Päästä iPod-musiikkisi valloilleen ja kuuntele sitä kovaa ja kirkkaasti Philipsin langattomalla äänentoistojärjestelmällä.
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3.0
5:stä
2
Arviot
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Arvioitu tuote: Streamium DC1050 Docking cradle
Arvioitu tuote: Streamium DC1050 Docking cradle
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Arvioitu tuote: Streamium DC1050 Houder/basisstation
Arvioitu tuote: Streamium DC1050 Houder/basisstation