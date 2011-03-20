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Tuotanto lopetettu

viihdejärjestelmätelakka

DC190/12

3.8

| (13) Arviot

Herää suosikkisäveliisi

Herää Philipsin DC190-telakointiaseman iPod-musiikkiin. Siihen voi myös määrittää kaksi eri herätysaikaa. Tyylikäs peilipinta. Voit aloittaa päiväsi myös musiikilla muista kannettavista lähteistä the MP3 Link -liitännän ansiosta.

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iPod ja radio

Herää suosikkisäveliisi

Kokonaislähtöteho 3 W RMS

Kokonaislähtöteho 3 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 3 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

13

Arviot

1

20/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Perfectly formed

This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.

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Arvioitu tuote: DC190 docking entertainment system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC190 docking entertainment system

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Edut

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Haitat

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Arvioitu tuote: DC190 sistema docking

Käyttöpäivä 2026-09-01

Arvioitu tuote: DC190 sistema docking

Käyttöpäivä 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC190 sistema docking

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC190 sistema docking

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