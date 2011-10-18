2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Heräät virkeänä
Philipsin iPhone/iPod-telakointijärjestelmän avulla voit herätä miellyttävästi musiikkiin tai ajantasaisiin radiouutisiin. Kristallinkirkas ääni tuo aamuihisi valoa ja alumiinikotelo täydentää makuuhuoneesi tyyliä.
Alumiini
Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.
Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.
4.0
5:stä
15
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Passval
18/10/2011
France
Excellent produit, très bon rendu musical.
Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
marg2011
16/10/2011
Nederland
Dit product heeft fantastische eigenschappen
Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
cumba38
16/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone