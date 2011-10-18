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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-telakointijärjestelmä

DC290/12

4

| (15) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta

Heräät virkeänä

Philipsin iPhone/iPod-telakointijärjestelmän avulla voit herätä miellyttävästi musiikkiin tai ajantasaisiin radiouutisiin. Kristallinkirkas ääni tuo aamuihisi valoa ja alumiinikotelo täydentää makuuhuoneesi tyyliä.

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iPhonen/iPodin musiikkiin

Heräät virkeänä

  • Alumiini

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

15

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

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