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Tuotanto lopetettu

telakointiasema iPodille/iPhonelle/iPadille

DC291/12

4.1

| (35) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

Heräät virkeänä

Tämä tyylikäs Philips DC291/12 -telakointiasema toistaa äänen täyteläisesti ja selkeästi iPodista/iPhonesta/iPadista. Voit ladata laitteen toiston aikana tai käyttää järjestelmää herätyskellona ja herätä haluamaasi musiikkiin tai radiokanavaan.

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Telakointiasema: lataa ja toista

Heräät virkeänä

  • Alumiini

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

Alumiinikotelo näyttää ja tuntuu hienolta

Alumiininen painevalettu rakenne on kevyt ja kestävä. Korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu kotelo kestää kovaakin kulutusta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

35

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

04/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

brilliant system

ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D

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Arvioitu tuote: DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

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Arvioitu tuote: DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

05/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing

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Arvioitu tuote: DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

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Arvioitu tuote: DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Toller Ton!

Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.

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Arvioitu tuote: DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

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