2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Heräät virkeänä
Tämä tyylikäs Philips DC291/12 -telakointiasema toistaa äänen täyteläisesti ja selkeästi iPodista/iPhonesta/iPadista. Voit ladata laitteen toiston aikana tai käyttää järjestelmää herätyskellona ja herätä haluamaasi musiikkiin tai radiokanavaan.
Alumiini
Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Alumiininen painevalettu rakenne on kevyt ja kestävä. Korkeisiin lämpötiloihin suunniteltu kotelo kestää kovaakin kulutusta.
4.1
5:stä
35
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
killer1479
04/03/2013
United Kingdom
brilliant system
ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D
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Arvioitu tuote: DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
graham1
05/02/2012
United Kingdom
Amazing
This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC291 docking station for iPod/iPhone/iPad
Lalelu
18/04/2014
Deutschland
Toller Ton!
Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad