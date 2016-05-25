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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-telakointiasema

DC295/12

4.5

| (10) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

Herää hyvään musiikkiin

Lightning-liitännän ansiosta voit herätä miellyttävästi iPhonen/iPodin/iPadin musiikkiin tai ajantasaisiin radiouutisiin. Kristallinkirkas ääni tuo aamuihisi valoa ja alumiinikotelo täydentää makuuhuoneesi tyyliä.

Näytä kaikki edut

tämän iPod/iPhone/iPad-telakointiaseman avulla

Herää hyvään musiikkiin

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle/iPadille

  • FM, kaksi herätysaikaa

  • 10 W, ajan ja hälytyksen varmistus

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan

Herätys arkipäivinä/viikonloppuna elämäntyylin mukaan

Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

10

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

25/05/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit einem guten Sound

Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.

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Arvioitu tuote: DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

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Arvioitu tuote: DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

06/01/2016

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Mooi design en goed geluid

Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC295 Docking station voor iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC295 Docking station voor iPod/iPhone

16/03/2014

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.

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Arvioitu tuote: DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

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