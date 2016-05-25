2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Herää hyvään musiikkiin
Lightning-liitännän ansiosta voit herätä miellyttävästi iPhonen/iPodin/iPadin musiikkiin tai ajantasaisiin radiouutisiin. Kristallinkirkas ääni tuo aamuihisi valoa ja alumiinikotelo täydentää makuuhuoneesi tyyliä.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
FM, kaksi herätysaikaa
10 W, ajan ja hälytyksen varmistus
Nykyisen elämäntavan huomioon ottavassa kelloradiossa on kaksi herätyskelloa, joten voit määrittää eri herätysajan arkipäiviksi ja viikonlopuiksi tai eri herätysajan itsellesi ja kumppanillesi. Voit esimerkiksi määrittää saman herätysajan joka päivälle tai aikaisemman ajan arkipäiviksi ja myöhäisemmän viikonlopuksi, jolloin voit ottaa rennosti. Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, tämän kätevän toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse säätää herätysaikoja joka ilta.
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
4.5
5:stä
10
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
dadus1
25/05/2016
Deutschland
Tolles Gerät mit einem guten Sound
Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Bas25
06/01/2016
Nederland
Vahvistettu ostaja
Mooi design en goed geluid
Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC295 Docking station voor iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC295 Docking station voor iPod/iPhone
dadus
16/03/2014
Deutschland
Tolles Gerät
Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC295 Dockingstation für iPhone/iPod
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC295 Dockingstation für iPhone/iPod