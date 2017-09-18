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Tuotanto lopetettu
Nauti iPodin/iPhonen/iPadin musiikin loistavasta äänentoistosta
Nauti upeasta äänentoistosta Philips-telakointijärjestelmällä, jossa on 2.1-äänentoistojärjestelmä, tehokas integroitu subwoofer ja 120 watin lähtöteho. Elegantisti yksilöllisen kaiuttimen päällä on helppokäyttöinen telakka iPodille/iPhonelle/iPadille.
Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi.
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4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC5070 sistema docking
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC5070 sistema docking
18/01/2012
France
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC5070 Station d'accueil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC5070 Station d'accueil
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC5070 dockinggeluidssysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC5070 dockinggeluidssysteem