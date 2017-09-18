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Tuotanto lopetettu

telakointijärjestelmä

DC5070/10

4.5

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Nauti iPodin/iPhonen/iPadin musiikin loistavasta äänentoistosta

Nauti upeasta äänentoistosta Philips-telakointijärjestelmällä, jossa on 2.1-äänentoistojärjestelmä, tehokas integroitu subwoofer ja 120 watin lähtöteho. Elegantisti yksilöllisen kaiuttimen päällä on helppokäyttöinen telakka iPodille/iPhonelle/iPadille.

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Hulluna ääneen

Nauti iPodin/iPhonen/iPadin musiikin loistavasta äänentoistosta

  • Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

Kokonaislähtöteho 120 W RMS

Kokonaislähtöteho 120 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi

Ainutlaatuinen tornimuotoilu sopii elämäntyyliisi.

Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille

Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC5070 sistema docking

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC5070 sistema docking

18/01/2012

France

France

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC5070 Station d'accueil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC5070 Station d'accueil

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC5070 dockinggeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC5070 dockinggeluidssysteem

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