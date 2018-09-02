2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti iPod-musiikista täysillä
Ultratyylikäs Philipsin DC570-viihdejärjestelmätelakka, johon on tallennettu iPod-lempimusiikkisi. Elegantti ja kompakti muotoilu säästää tilaa, ja virtaviivaisen laitteen sisäänrakennettu subwoofer tuottaa uskomattoman vaikuttavan Hi-Fi-äänen.
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
4.7
5:stä
11
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
DKanmelder
02/09/2018
Danmark
Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt
Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.
Arvioitu tuote: DC570 docking-underholdningssystem
Arvioitu tuote: DC570 docking-underholdningssystem
Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC570 sistema docking
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC570 sistema docking
rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC570 sistema docking
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DC570 sistema docking