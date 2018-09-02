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Tuotanto lopetettu

viihdejärjestelmätelakka

DC570/12

4.7

| (11) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

Nauti iPod-musiikista täysillä

Ultratyylikäs Philipsin DC570-viihdejärjestelmätelakka, johon on tallennettu iPod-lempimusiikkisi. Elegantti ja kompakti muotoilu säästää tilaa, ja virtaviivaisen laitteen sisäänrakennettu subwoofer tuottaa uskomattoman vaikuttavan Hi-Fi-äänen.

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pystykaiuttimilla

Nauti iPod-musiikista täysillä

Tehokas Hi-Fi-ääni täyttää huoneen

Tehokas Hi-Fi-ääni täyttää huoneen

2.1-kanavainen järjestelmä ja kiinteä subwoofer

Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Kokonaislähtöteho 100 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.7

5:stä

11

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

02/09/2018

Danmark

Danmark

Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt

Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.

Arvioitu tuote: DC570 docking-underholdningssystem

Arvioitu tuote: DC570 docking-underholdningssystem

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC570 sistema docking

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC570 sistema docking

07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC570 sistema docking

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DC570 sistema docking

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