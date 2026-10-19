Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Kuuntele musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Mikromusiikkijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa, ja 2-in-1-pöytäteline mahdollistaa järjestelmän joustavan sijoittamisen.