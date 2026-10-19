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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM2260W/12

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Kuuntele musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Mikromusiikkijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa, ja 2-in-1-pöytäteline mahdollistaa järjestelmän joustavan sijoittamisen.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

  • DualDock iPodille/iPhonelle

  • Pöytä- tai seinäkiinnitys

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • enintään 20 W

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

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