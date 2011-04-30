Kokonaislähtöteho 140 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.