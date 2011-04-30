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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-telakointiasema

DCM580/12

3.9

| (70) Arviot

Äänitorni

Nauti laajemmasta vangitsevasta äänentoistosta Philipsin DCM580-telakointijärjestelmän avulla. Tornimuotoilu tukee iPhone-/iPod-, CD- ja USB-laitteita. LivingSound-tekniikka optimoi kuunteluelämyksen jakamalla äänen tasaisesti koko huoneeseen.

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ja LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni

Äänitorni

Kokonaislähtöteho 140 W RMS

Kokonaislähtöteho 140 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

4.1-kaiutinjärjestelmä ja kiinteä subwoofer

4.1-kaiutinjärjestelmä ja kiinteä subwoofer.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

70

Arviot

30/04/2011

Danmark

Danmark

Kanon lyd og kvalitet ;-)

Købte dette anlæg da jeg søgte noget med tilslutning til iphone/ipod. Og er bestemt ikke blevet skuffet ;-) Den ka alt hva man kunne tænke sig.

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Arvioitu tuote: DCM580 dockingstation til iPod/iPhone

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Arvioitu tuote: DCM580 dockingstation til iPod/iPhone

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.

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Arvioitu tuote: DCM580 docking station for iPod/iPhone

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Arvioitu tuote: DCM580 docking station for iPod/iPhone

25/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Fab piece of kit!

Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!

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Arvioitu tuote: DCM580 docking station for iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM580 docking station for iPod/iPhone

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