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Tuotanto lopetettu

Komponentti-hifi-järjestelmä

DCM713/12

4.7

| (7) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Philipsin komponenttirakenteinen hifijärjestelmä toistaa musiikin ja lataa iPhonen/iPodin. Kiiltävänmustat kaiuttimet ja alumiinikotelo korostavat laitteen tyylikkyyttä. Diskanttikalottien äänentoisto on tarkka ja luonnollinen.

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Nauti hifi-musiikista

Hulluna ääneen

  • iPhonen/iPodin telakka

  • Diskanttikalotti

  • 100 W

Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Kokonaislähtöteho 100 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 100 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Diskanttikalotin äänentoisto on tarkka ja luonnollinen

Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

7

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern

Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.

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Arvioitu tuote: DCM713 Component micro Hi-Fi system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM713 Component micro Hi-Fi system

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM713 Chaîne Hi-Fi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM713 Chaîne Hi-Fi

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM713 Chaîne Hi-Fi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM713 Chaîne Hi-Fi

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