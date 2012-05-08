2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Philipsin komponenttirakenteinen hifijärjestelmä toistaa musiikin ja lataa iPhonen/iPodin. Kiiltävänmustat kaiuttimet ja alumiinikotelo korostavat laitteen tyylikkyyttä. Diskanttikalottien äänentoisto on tarkka ja luonnollinen.
iPhonen/iPodin telakka
Diskanttikalotti
100 W
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 100 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Diskanttikalotit toistavat keski- ja ylätaajuudet kirkkaasti. Ne tuottavat selkeämmän äänenlaadun. Tuloksena on harmoninen sekoitus vääristymätöntä ja värittämätöntä monipuolista ääntä, mikä tekee laulajan äänestä selkeää sekä antaa soittimien äänille sävelen puhtautta, silloin kun käytössä ovat bassokaiuttimet tasapainottamassa äänentoistoa.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
4.7
5:stä
7
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Logist
08/05/2012
Deutschland
Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern
Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM713 Component micro Hi-Fi system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM713 Component micro Hi-Fi system
joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM713 Chaîne Hi-Fi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM713 Chaîne Hi-Fi
Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM713 Chaîne Hi-Fi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM713 Chaîne Hi-Fi