2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLA78405/10
Nauti iPodista kunnon stereona
Koe iPodin täyteläinen ääni iBoom JukeBoxilla, iPod-hifikaiutinjärjestelmällä. Näyttökaukosäätimellä voit selata iPodin sisältöä kaukosäätimen tietonäytössä. Telakassa lataa niin kaukosäätimen kuin iPodinkin.
iPod-soittimeen
Hifi-kaiutinjärjestelmä sisältää D-luokan vahvistimen sekä kaksoisbasso- ja -diskanttikaiuttimet täyteläistä bassoa ja selkeää diskanttia varten, jotta voit nauttia musiikista ylellisesti stereona.
Tyylikäs kaiutinjärjestelmä näyttää hyvältä kaikissa huoneissa, joten voit nauttia musiikista täysillä kuulokkeiden sijasta.
Kaukosäätimen kirkkaan ja helppolukuisen näytön ansiosta voit tarkastella ja selata iPod-sisältöä kaukosäätimellä samalla tavalla kuin iPodissa!
4.2
5:stä
5
Arviot
Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox
Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox
Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox
danipoy
16/07/2012
France
bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!
Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .
Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox
Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox