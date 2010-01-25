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Tuotanto lopetettu

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Arviot

Nauti iPodista kunnon stereona

Koe iPodin täyteläinen ääni iBoom JukeBoxilla, iPod-hifikaiutinjärjestelmällä. Näyttökaukosäätimellä voit selata iPodin sisältöä kaukosäätimen tietonäytössä. Telakassa lataa niin kaukosäätimen kuin iPodinkin.

Näytä kaikki edut

ja ohjaa laitetta näytössä

Nauti iPodista kunnon stereona

  • iPod-soittimeen

Kuuntele musiikkia ylellisesti stereona

Hifi-kaiutinjärjestelmä sisältää D-luokan vahvistimen sekä kaksoisbasso- ja -diskanttikaiuttimet täyteläistä bassoa ja selkeää diskanttia varten, jotta voit nauttia musiikista ylellisesti stereona.

Tyylikkäät kaiuttimet täyttävät huoneen musiikilla

Tyylikäs kaiutinjärjestelmä näyttää hyvältä kaikissa huoneissa, joten voit nauttia musiikista täysillä kuulokkeiden sijasta.

Kaukosäädin, jossa on helppolukuinen iPod-tietonäyttö

Kaukosäätimen kirkkaan ja helppolukuisen näytön ansiosta voit tarkastella ja selata iPod-sisältöä kaukosäätimellä samalla tavalla kuin iPodissa!

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

5

Arviot

2
1

25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox

Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox

09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox

16/07/2012

France

France

bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!

Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .

Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox

Arvioitu tuote: DLA78405 iBoom JukeBox

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