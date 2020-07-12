2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC3104C/00
1,2 metrin USB-C–USB-C-kaapeli
Kaapelilla voit liittää laitteesi ja samalla ladata sitä. Se toimii nykyisen USB-seinä- tai -autolaturin kanssa ja on erinomainen vara- tai vaihtokaapeli!
Synkronointiin ja lataukseen
1,2 metriä
Pidä sitä mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata laitteen aina tarvittaessa.
Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.
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