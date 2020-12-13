2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC3104T/00
3-in-1-kaapeli
Micro USB-, USB-C- ja Lightning-liitäntä samassa. Tämä kaapeli sopii kaikkiin mobiililaitteisiin.
Synkronointiin ja lataukseen
1,2 m
Pidä sitä mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata laitteen aina tarvittaessa.
Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.
Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli, Apple Lightning -kaapeli
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