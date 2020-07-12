2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC3106C/00
2 metrin USB-C–USB-C-kaapeli
Kaapelilla voit liittää laitteesi ja samalla ladata sitä. Se toimii nykyisen USB-seinä- tai -autolaturin kanssa ja on erinomainen vara- tai vaihtokaapeli!
Synkronointiin ja lataukseen
2 metriä
Pidä sitä mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata laitteen aina tarvittaessa.
Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.
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