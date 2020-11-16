TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

USB-C–Lightning-kaapeli

DLC3106L/00

USB-C–Lightning-kaapeli

Liitä iPhone Macbookiin ja synkronoi musiikkia, sovelluksia, kuvia, päivityksiä ja paljon muuta. Liitetty laite latautuu. Toimii nykyisten USB-C-seinä- ja autolaturien kanssa. Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli.

Näytä kaikki edut

USB-C–Lightning-kaapeli

  • Synkronointiin ja lataukseen

  • 2 m

Toimii nykyisten USB-seinä- tai autolatureidesi kanssa

Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.

USB Type-C -liitäntä nopeaan lataukseen

USB Type-C -liitäntä uusimpien Type-C-laitteiden nopeaan lataukseen

Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli, Apple Lightning -kaapeli

Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli, Apple Lightning -kaapeli

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.