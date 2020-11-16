2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC3106L/00
USB-C–Lightning-kaapeli
Liitä iPhone Macbookiin ja synkronoi musiikkia, sovelluksia, kuvia, päivityksiä ja paljon muuta. Liitetty laite latautuu. Toimii nykyisten USB-C-seinä- ja autolaturien kanssa. Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli.
Synkronointiin ja lataukseen
2 m
Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.
USB Type-C -liitäntä uusimpien Type-C-laitteiden nopeaan lataukseen
Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli, Apple Lightning -kaapeli
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