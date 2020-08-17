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Tuotanto lopetettu

3-in-1-kaapeli: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC3106T/00

3-in-1-kaapeli

Micro USB-, USB-C- ja Lightning-liitäntä samassa. Tämä kaapeli sopii kaikkiin mobiililaitteisiin.

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Pituus 2 metriä

3-in-1-kaapeli

  • Synkronointiin ja lataukseen

  • 2 m

Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli, Apple Lightning -kaapeli

Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli, Apple Lightning -kaapeli

Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana

iPhonen tai iPodin lataamiseen tietokoneella tai USB-laturilla sekä synkronointiin iTunesin kanssa tarvitaan laitteen mukana toimitettu 30-nastaa–USB-kaapeli. Pidä kaapelia mukanasi, säilytä sitä pöydällä tai korvaa sillä hukkaamasi kaapeli, jotta voit käyttää sitä tarvitessasi.

Toimii nykyisten USB-seinä- tai autolatureidesi kanssa

Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.

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