2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC3106T/00
3-in-1-kaapeli
Micro USB-, USB-C- ja Lightning-liitäntä samassa. Tämä kaapeli sopii kaikkiin mobiililaitteisiin.
Synkronointiin ja lataukseen
2 m
Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli, Apple Lightning -kaapeli
iPhonen tai iPodin lataamiseen tietokoneella tai USB-laturilla sekä synkronointiin iTunesin kanssa tarvitaan laitteen mukana toimitettu 30-nastaa–USB-kaapeli. Pidä kaapelia mukanasi, säilytä sitä pöydällä tai korvaa sillä hukkaamasi kaapeli, jotta voit käyttää sitä tarvitessasi.
Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.
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