Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana

iPhonen tai iPodin lataamiseen tietokoneella tai USB-laturilla sekä synkronointiin iTunesin kanssa tarvitaan laitteen mukana toimitettu 30-nastaa–USB-kaapeli. Pidä kaapelia mukanasi, säilytä sitä pöydällä tai korvaa sillä hukkaamasi kaapeli, jotta voit käyttää sitä tarvitessasi.