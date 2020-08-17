2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC3106V/00
USB-A–Lightning-kaapeli
Liitä iPhone Macbookiin ja synkronoi musiikkia, sovelluksia, kuvia, päivityksiä ja paljon muuta. Macbookiin liitetty laite latautuu. Toimii nykyisten USB-seinä- ja autolaturien kanssa. Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli.
Synkronointiin ja lataukseen
2 m
Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli, Apple Lightning -kaapeli
Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.
Nopea USB 2.0 ja 480Mbps:n tiedonsiirtonopeus
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