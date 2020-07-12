TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

USB-C–Lightning-kaapeli

DLC5204L/00

Laadukas punospäällysteinen USB-C–Lightning-kaapeli

Tarvitset USB-C–Lightning-kaapelin iPhone- ja iPad-laitteiden PD-yhteensopivan laturin enimmäistehon hyödyntämiseen. Laadukas 1,2 metrin kaapeli lisää joustavuutta.

Näytä kaikki edut

Laadukas punospäällysteinen USB-C–Lightning-kaapeli

  • Synkronointiin ja lataukseen

  • 1,2 metriä

  • Musta punospäällysteinen kaapeli

  • Power Delivery

Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana

Pidä sitä mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata laitteen aina tarvittaessa.

Rasitustestattu yli 10 000 kertaa

Yli 10 000 kertaa rasitustestattu latauskaapeli kovaan käyttöön

Toimii nykyisten USB-seinä- tai autolatureidesi kanssa

Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.