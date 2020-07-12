2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC5204L/00
Laadukas punospäällysteinen USB-C–Lightning-kaapeli
Tarvitset USB-C–Lightning-kaapelin iPhone- ja iPad-laitteiden PD-yhteensopivan laturin enimmäistehon hyödyntämiseen. Laadukas 1,2 metrin kaapeli lisää joustavuutta.
Synkronointiin ja lataukseen
1,2 metriä
Musta punospäällysteinen kaapeli
Power Delivery
Pidä sitä mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata laitteen aina tarvittaessa.
Yli 10 000 kertaa rasitustestattu latauskaapeli kovaan käyttöön
Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.
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