Laadukas punospäällysteinen USB-A–Lightning-kaapeli

Liitä iPhone Macbookiin ja synkronoi musiikkia, sovelluksia, kuvia, päivityksiä ja paljon muuta. Macbookiin liitetty laite latautuu. Toimii nykyisten USB-seinä- ja autolaturien kanssa. Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli.