2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC5204V/00
Laadukas punospäällysteinen USB-A–Lightning-kaapeli
Liitä iPhone Macbookiin ja synkronoi musiikkia, sovelluksia, kuvia, päivityksiä ja paljon muuta. Macbookiin liitetty laite latautuu. Toimii nykyisten USB-seinä- ja autolaturien kanssa. Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli.
Synkronointiin ja lataukseen
1,2 metriä
Musta punospäällysteinen kaapeli
Pidä sitä mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata laitteen aina tarvittaessa.
Yli 10 000 kertaa rasitustestattu latauskaapeli kovaan käyttöön
Toimii kaikkien USB-virtalähteiden kanssa (seinä-, auto- tai tietokone), jotta voit ladata tarvittaessa.
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