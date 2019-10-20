2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLC5206L/00
Laadukas punospäällysteinen USB-C–Lightning-kaapeli
Tarvitset USB-C–Lightning-kaapelin iPhone- ja iPad-laitteiden PD-yhteensopivan laturin enimmäistehon hyödyntämiseen. Laadukas 2 metrin kaapeli parantaa joustavuutta.
Synkronointiin ja lataukseen
2 metriä
Musta punospäällysteinen kaapeli
Power Delivery
Joskus tilanne vaatii pitemmän kaapelin
Yli 10 000 kertaa rasitustestattu latauskaapeli kovaan käyttöön
Pidä sitä mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata laitteen aina tarvittaessa.
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