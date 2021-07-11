2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLK3422NB/00
Magneettinen autoteline
360 asteen säätömahdollisuus ja turvallinen kiinnitys autoon mukana toimitettavalla 3M-tuotteella.
Magneettikiinnitys
Teline kääntyy 360 astetta, joten voit asettaa laitteen pysty- tai vaakasunnassa haluamaasi asentoon autossa.
Asenna iPod kunnolla autosi joustavaan ja kääntyvään telineeseen. Joustavan kaulan avulla iPod on helppo säätää parhaaseen asentoon, ja kääntyvä teline helpottaa iPod touchin hallintaa.
Kotelossa on irrotettava alaosa, jonka avulla voit telakoita laitteen nopeasti ja helposti siten, että kotelon muut osat suojaavat kuitenkin laitetta.
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