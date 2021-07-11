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Tuotanto lopetettu

Puhelinteline

DLK3422NB/00

Magneettinen autoteline

360 asteen säätömahdollisuus ja turvallinen kiinnitys autoon mukana toimitettavalla 3M-tuotteella.

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Magneettinen autoteline

  • Magneettikiinnitys

360 astetta kääntyvät teline helpottaa käyttöä

Teline kääntyy 360 astetta, joten voit asettaa laitteen pysty- tai vaakasunnassa haluamaasi asentoon autossa.

Turvallinen autoasennus, jossa on joustava kaula ja kääntyvä teline.

Asenna iPod kunnolla autosi joustavaan ja kääntyvään telineeseen. Joustavan kaulan avulla iPod on helppo säätää parhaaseen asentoon, ja kääntyvä teline helpottaa iPod touchin hallintaa.

Nopea ja helppo telakoida

Kotelossa on irrotettava alaosa, jonka avulla voit telakoita laitteen nopeasti ja helposti siten, että kotelon muut osat suojaavat kuitenkin laitetta.

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