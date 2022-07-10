2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLK3425NB/00
Magneettinen autoteline
Pallokiinnityksessä on 360 asteen säätömahdollisuus. Teline kiinnitetään turvallisesti auton ilmastointiaukkoon. Magneettinen pinta pitää iPhonen tukevasti paikallaan. (iPhone 12 tai 13, jossa on magneettinen kiinnitysmahdollisuus)
Ilmanvaihtoaukko
Magneettikiinnitys
iPhone 12- ja 13-sarjoille
Teline kääntyy 360 astetta, joten voit asettaa laitteen pysty- tai vaakasunnassa haluamaasi asentoon autossa.
Tässä autotelineessä on vahva magneettikiinnitys, ja se mahdollistaa puhelimen asennon 360 asteen säädön. Autoteline kiinnittyy autoon pitävästi 3M-tuotteella.
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