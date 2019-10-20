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Tuotanto lopetettu

Auto- ja pöytäteline

DLK3532Q/00

Autoteline, jossa langaton qi-lataus

Napsauta matkapuhelin kiinni. Nivelletty varsi mahdollistaa kierto- ja kallistusliikkeen.

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Napsauta puhelin helposti kiinni

Autoteline, jossa langaton qi-lataus

  • 10 W

  • Langaton Qi-lataus

Kiinnityssarja kojelautaan

Tämä kiinnitysjärjestelmä kiinnitetään auton tuuletinritilään, jossa laite pysyy tukevasti oikealla paikalla ja on helppo käyttää ajamisen aikana.

Nopea 10 W:n langaton lataus

10 W:n lataustehon saavuttamiseen tarvitaan Quickcharge-laturi. Se tunnistaa seinälaturin tai jatkojohdon latausstandardin automaattista pikalatausta varten.

Laite on helppo kiinnittää ja irrottaa yhdellä kädellä

Kahden jatkovarren ansiosta laite on helppo kiinnittää ja irrottaa yhdellä kädellä

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