2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLK3532Q/00
Autoteline, jossa langaton qi-lataus
Napsauta matkapuhelin kiinni. Nivelletty varsi mahdollistaa kierto- ja kallistusliikkeen.
10 W
Langaton Qi-lataus
Tämä kiinnitysjärjestelmä kiinnitetään auton tuuletinritilään, jossa laite pysyy tukevasti oikealla paikalla ja on helppo käyttää ajamisen aikana.
10 W:n lataustehon saavuttamiseen tarvitaan Quickcharge-laturi. Se tunnistaa seinälaturin tai jatkojohdon latausstandardin automaattista pikalatausta varten.
Kahden jatkovarren ansiosta laite on helppo kiinnittää ja irrottaa yhdellä kädellä
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