2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLK5528C/00
USB-C 3.1 -keskitin, joka laajenee 5-porttiseksi
Monipuolinen USB-C 3.1 laajenee 5-porttiseksi keskittimeksi, jossa on yksi USB-C PD 3.0-, yksi HDMI 4K- ja kolme USB-A 3.0 -porttia, joissa on 5 Gb/s:n siirtonopeus. 100 watin (Type-C) tai 17 watin (USB-A) enimmäislähtöteho.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD 3.0
Useiden USB-C- ja USB-A-porttien ansiosta voit liittää MacBookin, MacBook Pron tai muun USB-C-laitteen kaikkiin tarvittaviin USB-laitteisiin ja ladata samalla USB-C-laturilla.
USB 3.0 -liitäntä ja 5 Gbps:n siirtonopeus
HDMI:n 4K-tarkkuuden tuki (30 fps).
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