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Tuotanto lopetettu

USB-C-keskitin

DLK5528C/00

USB-C 3.1 -keskitin, joka laajenee 5-porttiseksi

Monipuolinen USB-C 3.1 laajenee 5-porttiseksi keskittimeksi, jossa on yksi USB-C PD 3.0-, yksi HDMI 4K- ja kolme USB-A 3.0 -porttia, joissa on 5 Gb/s:n siirtonopeus. 100 watin (Type-C) tai 17 watin (USB-A) enimmäislähtöteho.

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USB-C, 100 watin lähtöteho

USB-C 3.1 -keskitin, joka laajenee 5-porttiseksi

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD 3.0

Useita USB-C- ja USB-A-portteja

Useiden USB-C- ja USB-A-porttien ansiosta voit liittää MacBookin, MacBook Pron tai muun USB-C-laitteen kaikkiin tarvittaviin USB-laitteisiin ja ladata samalla USB-C-laturilla.

USB 3.0 -tiedonsiirto

USB 3.0 -liitäntä ja 5 Gbps:n siirtonopeus

4K-tuki (30 Hz)

HDMI:n 4K-tarkkuuden tuki (30 fps).

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