2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLN1717/10
Kotelo, jonka entistä parempi muotoilu parantaa otetta
Kumipintainen kotelo on suunniteltu parantamaan pitoa niin pystyasennossa luettaessa kuin vaaka-asennossa pelattaessa. Se suojaa iPadin runkoa, kulmia ja näyttöä, ja lisäksi sen sisäiset kanavat vaimentavat iskuja.
iPadille
Kotelo on valmistettu pehmeästä silikonista, joka parantaa otetta ja suojaa samalla laitetta kulumiselta.
Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan laitteen kulmia ja etupuolta.
Voit käyttää kaikkia iPadin toimintoja, kun se on kotelossa, jossa on aukot virta-/lepotilakytkimelle, telakointiliitännälle ja kaiuttimelle.