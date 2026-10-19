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Tuotanto lopetettu

Otetta parantava kotelo

DLN1717/10

Kotelo, jonka entistä parempi muotoilu parantaa otetta

Kumipintainen kotelo on suunniteltu parantamaan pitoa niin pystyasennossa luettaessa kuin vaaka-asennossa pelattaessa. Se suojaa iPadin runkoa, kulmia ja näyttöä, ja lisäksi sen sisäiset kanavat vaimentavat iskuja.

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pidätpä iPadista kiinni miten tahansa

Kotelo, jonka entistä parempi muotoilu parantaa otetta

  • iPadille

Silikoni parantaa otetta ja suojaa

Kotelo on valmistettu pehmeästä silikonista, joka parantaa otetta ja suojaa samalla laitetta kulumiselta.

Wrap-around-suojus kulmien ja etupuolen suojaksi

Suojus asetetaan laitteen etupuolelle suojaamaan laitteen kulmia ja etupuolta.

Kaikki iPadin toiminnot käytettävissä

Voit käyttää kaikkia iPadin toimintoja, kun se on kotelossa, jossa on aukot virta-/lepotilakytkimelle, telakointiliitännälle ja kaiuttimelle.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 416.5 kB
  • 22 November 2023

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