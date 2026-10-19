2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLN1774/10
Todella ohut kotelo
Ohuessa, kovassa kotelossa vahvuus ja keveys yhdistyvät iPadin kestäväksi suojaksi, jota on helppo kantaa matkoilla. Kova muovi suojaa laitteen reunoja ja takaosaa ja mahdollistaa kuitenkin laitteen käytön.
iPad 2
Kotelossa on aukot, joista kaikkia ohjaimia ja telakointiliitintä voi käyttää helposti, joten laitetta voi käyttää silloinkin, kun se on kotelossa.
Tämä kova kotelo on valmistettu kovasta polykarbonaatista, joten se antaa laitteelle vahvan, läpinäkyvän suojan.
Suojus on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopii laitteeseen täydellisesti. Kotelo on helppo ja nopea kiinnittää, ja se antaa laitteelle suojaavan pinnan.