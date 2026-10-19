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Tuotanto lopetettu

Kova kotelo

DLN1774/10

Todella ohut kotelo

Ohuessa, kovassa kotelossa vahvuus ja keveys yhdistyvät iPadin kestäväksi suojaksi, jota on helppo kantaa matkoilla. Kova muovi suojaa laitteen reunoja ja takaosaa ja mahdollistaa kuitenkin laitteen käytön.

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– tyylikästä suojaa

Todella ohut kotelo

  • iPad 2

Kaikki ohjaimet ja telakointiliitin käytettävissä

Kotelossa on aukot, joista kaikkia ohjaimia ja telakointiliitintä voi käyttää helposti, joten laitetta voi käyttää silloinkin, kun se on kotelossa.

Kristallinkirkas polykarbonaattikotelo

Tämä kova kotelo on valmistettu kovasta polykarbonaatista, joten se antaa laitteelle vahvan, läpinäkyvän suojan.

Helppoa ja nopeaa suojausta

Suojus on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopii laitteeseen täydellisesti. Kotelo on helppo ja nopea kiinnittää, ja se antaa laitteelle suojaavan pinnan.

Tekniset tiedot

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