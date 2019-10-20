2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP1011Q/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. USB-C, jossa on PD, maksimoi uusien laitteiden lataustehon. Voit ladata qi-yhteensopivat laitteet ilman kaapelia.
10 000 mAh
Langaton Qi-lataus
Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.
2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti
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