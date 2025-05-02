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  • Ohut ja tehokas varavirtalähde
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  • Ohut ja tehokas varavirtalähde
  • Ohut ja tehokas varavirtalähde
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  • Ohut ja tehokas varavirtalähde

USB-varavirtalähde

DLP1810CB/00

1
| (3) Arviot
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Voit ladata uusimman laitteesi 3 A:n USB-C-pikalatauksen ja kahden USB-A-liitännän avulla.
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kannettavalla vara-akulla

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • Litiumpolymeeriakku

  • Musta

Virran LED-merkkivalo

Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.

Toimii kaikkialla - kätevä, kun virtalähdettä ei ole lähellä

Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.

5 V:n / 3 A:n nopea lataus

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Arviot

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1.0

5:stä

3

Arviot

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Arvioitu tuote: DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

Arvioitu tuote: DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Edut

Geen

Haitat

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Arvioitu tuote: DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

Arvioitu tuote: DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Edut

N.v.t.

Haitat

Functioneert niet

Arvioitu tuote: DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

Arvioitu tuote: DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

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