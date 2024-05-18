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USB-varavirtalähde

DLP1810CV/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Voit ladata uusimman laitteesi 3 A:n USB-C-pikalatauksen ja kahden USB-A-liitännän avulla.

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kannettavalla vara-akulla

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • Litiumpolymeeriakku

  • Hopea

LED-virranilmaisin

Huomaamaton LED-valo hohtaa pehmeästi, joten näet yhdellä silmäyksellä, että laitteessa on virta.

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

18/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

great product

recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DLP1810CV USB power bank

Käyttöpäivä 2023-05-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DLP1810CV USB power bank

Käyttöpäivä 2023-05-18

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