2 vuoden takuu
DLP1810CV/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Voit ladata uusimman laitteesi 3 A:n USB-C-pikalatauksen ja kahden USB-A-liitännän avulla.
10 000 mAh
USB-A- ja USB-C-latausliitännät
Litiumpolymeeriakku
Hopea
Huomaamaton LED-valo hohtaa pehmeästi, joten näet yhdellä silmäyksellä, että laitteessa on virta.
Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
ValeM
18/05/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
great product
recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DLP1810CV USB power bank
Käyttöpäivä 2023-05-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DLP1810CV USB power bank
Käyttöpäivä 2023-05-18