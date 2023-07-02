2 vuoden takuu
DLP1810CW/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Voit ladata uusimman laitteesi 3 A:n USB-C-pikalatauksen ja kahden USB-A-liitännän avulla.
10 000 mAh
USB-A- ja USB-C-latausliitännät
Litiumpolymeeriakku
Valkoinen
Huomaamaton LED-valo hohtaa pehmeästi, joten näet yhdellä silmäyksellä, että laitteessa on virta.
Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan
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