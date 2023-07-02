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USB-varavirtalähde

DLP1810CW/00

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Voit ladata uusimman laitteesi 3 A:n USB-C-pikalatauksen ja kahden USB-A-liitännän avulla.

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kannettavalla vara-akulla

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • Litiumpolymeeriakku

  • Valkoinen

LED-virranilmaisin

Huomaamaton LED-valo hohtaa pehmeästi, joten näet yhdellä silmäyksellä, että laitteessa on virta.

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

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