Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Voit ladata uusimman laitteesi 3 A:n USB-C-pikalatauksen ja kahden USB-A-liitännän avulla.