Tehokas varavirtalähde

Virtaa missä ja milloin tahansa. Suuri 30 000 mAh:n kapasiteetti riittää yhteen täyteen lataukseen ja ylikin. Kolme USB-A- ja USB-C-varustettua USB-porttia. Voit ladata laitteesi nopeasti, kun käytössäsi on joko PD 3.0 -tekniikalla varustettu USB-C-portti (lähtöteho enint. 20 W) tai QC 3/0 -tekniikalla varustettu USB-A-portti (lähtöteho enint. 18 W).