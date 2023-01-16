2 vuoden takuu
DLP1930CB/00
Tehokas varavirtalähde
Virtaa missä ja milloin tahansa. Suuri 30 000 mAh:n kapasiteetti riittää yhteen täyteen lataukseen ja ylikin. Kolme USB-A- ja USB-C-varustettua USB-porttia. Voit ladata laitteesi nopeasti, kun käytössäsi on joko PD 3.0 -tekniikalla varustettu USB-C-portti (lähtöteho enint. 20 W) tai QC 3/0 -tekniikalla varustettu USB-A-portti (lähtöteho enint. 18 W).
30 000 mAh
USB-A- ja USB-C-latausliitännät
QC 3,0 ja PD
Musta
LCD-näyttö virran ilmaisemiseen
Ohjelmoitava virransyöttö (PPS) on USB-C-laitteiden pikalataustekniikan standardi. Tämä tekniikka säätää jännitettä ja virtaa reaaliajassa ja syöttää enimmäistehoa laitteen latauksen tilan mukaan. Älykäs tapa lyhentää latausaikaa.
Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan
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