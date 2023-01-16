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  • Tehokas varavirtalähde
  • Tehokas varavirtalähde
  • Tehokas varavirtalähde
  • Tehokas varavirtalähde
  • Tehokas varavirtalähde
  • Tehokas varavirtalähde

USB-varavirtalähde

DLP1930CB/00

Tehokas varavirtalähde

Virtaa missä ja milloin tahansa. Suuri 30 000 mAh:n kapasiteetti riittää yhteen täyteen lataukseen ja ylikin. Kolme USB-A- ja USB-C-varustettua USB-porttia. Voit ladata laitteesi nopeasti, kun käytössäsi on joko PD 3.0 -tekniikalla varustettu USB-C-portti (lähtöteho enint. 20 W) tai QC 3/0 -tekniikalla varustettu USB-A-portti (lähtöteho enint. 18 W).

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kannettavalla vara-akulla

Tehokas varavirtalähde

  • 30 000 mAh

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • QC 3,0 ja PD

  • Musta

LCD-näyttö virran ilmaisemiseen

LCD-näyttö virran ilmaisemiseen

Lataaminen ohjelmoitavalla virransyötöllä (PPS) USB-C-liitännästä

Ohjelmoitava virransyöttö (PPS) on USB-C-laitteiden pikalataustekniikan standardi. Tämä tekniikka säätää jännitettä ja virtaa reaaliajassa ja syöttää enimmäistehoa laitteen latauksen tilan mukaan. Älykäs tapa lyhentää latausaikaa.

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

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