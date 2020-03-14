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Autolaturi
Tuotanto lopetettu
DLP2510/00
Autolaturi, jossa 2 USB-porttia
2 USB-porttia, virta enintään 2,4 A
2 USB-latausporttia
2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti
Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja
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Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa. Mitä tämä tarkoittaa?