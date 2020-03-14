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Tuotanto lopetettu

Autolaturi

DLP2510/00

Autolaturi, jossa 2 USB-porttia

2 USB-porttia, virta enintään 2,4 A

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Lähtöteho 12 W

Autolaturi, jossa 2 USB-porttia

  • 2 USB-latausporttia

2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti

2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti

Yhteensopiva tablet-laitteiden, älypuhelinten ja useimpien USB-laitteiden kanssa

Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja

Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja

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