TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

Autolaturi

DLP2521C/00

Autolaturi, 1C- ja 1A-portti

Optimoi latausteho ja minimoi latausaika lataamalla uusimmat laitteesi USB-C-portista, jossa on PD-tuki. Voit myös käyttää USB-A-porttia muiden laitteiden lataamiseen samaan aikaan. Mukana toimitetaan 1 metrin C–C-kaapeli.

Näytä kaikki edut

36 W:n lähtöteho ja Power Delivery

Autolaturi, 1C- ja 1A-portti

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • Power Delivery

  • Metallikotelo

2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti

2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti

Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja

Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja

USB-C-portti, jossa Power Delivery -tuki

USB-C on uusin latausliitäntä, joka on nykyään myös mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimissa, valvontakameroissa ja tableteissa. PD (Power delivery) on virransyötön USB-standardi, joka tunnistaa, onko virransyöttöstandardi 15 W, 27 W, 45 W tai jopa 100 W.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.