2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP2521/00
Autolaturi, 1C- ja 1A-portti
Optimoi latausteho ja minimoi latausaika lataamalla uusimmat laitteesi USB-C-portista, jossa on PD-tuki. Voit myös käyttää USB-A-porttia muiden laitteiden lataamiseen samaan aikaan.
USB-A- ja USB-C-latausliitännät
Power Delivery
Metallikotelo
2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti
Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja
USB-C on uusin latausliitäntä, joka on nykyään myös mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimissa, valvontakameroissa ja tableteissa. PD (Power delivery) on virransyötön USB-standardi, joka tunnistaa, onko virransyöttöstandardi 15 W, 27 W, 45 W tai jopa 100 W.
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