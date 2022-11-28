USB-C-portti, jossa Power Delivery -tuki

USB-C on uusin standardimallinen latausliitäntä, joka on nykyään myös mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimissa, kameroissa ja tableteissa. PD (Power delivery) on virransyötön USB-standardi, jolla saa enemmän tehoa ja nopeamman latauksen.