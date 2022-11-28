TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Ensisijainen kuva
  • Valokuva pakkauksesta
  • Ensisijainen kuva
  • Valokuva pakkauksesta

Seinälaturi

DLP2682CW/00

Seinälaturi, USB-C- ja USB-A-liitännät

Lataa kannettava tietokone sekä uusimmat laitteesi USB-C-portista. PD 3.0- ja QC 4+ -tuki lyhentävät latausaikaa. USB-A-portin avulla voit ladata samanaikaisesti myös muut laitteet. Saatavilla irrotettavilla EU-, UK- ja AU-pistokkeilla.

Näytä kaikki edut

65 W, QC 4+ ja PD 3.0

Seinälaturi, USB-C- ja USB-A-liitännät

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • Power Delivery

  • QC 4+

  • PPS

USB-C-portti, jossa Power Delivery -tuki

USB-C on uusin standardimallinen latausliitäntä, joka on nykyään myös mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimissa, kameroissa ja tableteissa. PD (Power delivery) on virransyötön USB-standardi, jolla saa enemmän tehoa ja nopeamman latauksen.

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

GaN-tekniikalla varustettu seinälaturi

GaN- eli galliumnitriditekniikkaa hyödyntävissä seinälatureissa on vähemmän komponentteja ja parempi lämmönhallinta. Nämä pienikokoiset laturit tarjoavat enemmän virtaa nopeammin. Tämän ansiosta ne voivat syöttää virtaa uusiin kannettaviin, joissa on USB-C-liitäntä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.