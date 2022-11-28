2 vuoden takuu
DLP2682CW/00
Seinälaturi, USB-C- ja USB-A-liitännät
Lataa kannettava tietokone sekä uusimmat laitteesi USB-C-portista. PD 3.0- ja QC 4+ -tuki lyhentävät latausaikaa. USB-A-portin avulla voit ladata samanaikaisesti myös muut laitteet. Saatavilla irrotettavilla EU-, UK- ja AU-pistokkeilla.
USB-A- ja USB-C-latausliitännät
Power Delivery
QC 4+
PPS
USB-C on uusin standardimallinen latausliitäntä, joka on nykyään myös mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimissa, kameroissa ja tableteissa. PD (Power delivery) on virransyötön USB-standardi, jolla saa enemmän tehoa ja nopeamman latauksen.
Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan
GaN- eli galliumnitriditekniikkaa hyödyntävissä seinälatureissa on vähemmän komponentteja ja parempi lämmönhallinta. Nämä pienikokoiset laturit tarjoavat enemmän virtaa nopeammin. Tämän ansiosta ne voivat syöttää virtaa uusiin kannettaviin, joissa on USB-C-liitäntä.
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