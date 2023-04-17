2 vuoden takuu
DLP2711CB/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Nopeasti lataavissa USB-A- ja USB-C-kaksoisporteissa on QC 3.0- ja PD 3.0 -tekniikoiden tuki.
10 000 mAh
USB-A- ja USB-C-latausliitännät
QC 3.0 ja PD 3.0
PPS
Huomaamaton LED-valo hohtaa pehmeästi, joten näet yhdellä silmäyksellä, että laitteessa on virta.
Ohjelmoitava virransyöttö (PPS) on USB-C-laitteiden pikalataustekniikan standardi. Tämä tekniikka säätää jännitettä ja virtaa reaaliajassa ja syöttää enimmäistehoa laitteen latauksen tilan mukaan. Älykäs tapa lyhentää latausaikaa.
Pikalatauksella lataat puhelimesi tyhjästä akusta 50 prosenttiin 30 minuutissa.
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