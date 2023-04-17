Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Nopeasti lataavissa USB-A- ja USB-C-kaksoisporteissa on QC 3.0- ja PD 3.0 -tekniikoiden tuki.