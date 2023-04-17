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USB-varavirtalähde

DLP2711CB/00

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Nopeasti lataavissa USB-A- ja USB-C-kaksoisporteissa on QC 3.0- ja PD 3.0 -tekniikoiden tuki.

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kannettavalla vara-akulla

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • QC 3.0 ja PD 3.0

  • PPS

LED-virranilmaisin

Huomaamaton LED-valo hohtaa pehmeästi, joten näet yhdellä silmäyksellä, että laitteessa on virta.

Lataaminen ohjelmoitavalla virransyötöllä (PPS) USB-C-liitännästä

Ohjelmoitava virransyöttö (PPS) on USB-C-laitteiden pikalataustekniikan standardi. Tämä tekniikka säätää jännitettä ja virtaa reaaliajassa ja syöttää enimmäistehoa laitteen latauksen tilan mukaan. Älykäs tapa lyhentää latausaikaa.

50 % latausta 30 minuutissa

Pikalatauksella lataat puhelimesi tyhjästä akusta 50 prosenttiin 30 minuutissa.

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