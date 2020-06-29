2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP3533/00
Bluetooth-vastaanotin, 3,5 mm:n AUX-liitäntä
Yhdistä matkapuhelimesi auton äänentoistolaitteeseen tällä Bluetooth-laitteella. Soveltuu musiikin toistoon ja puheluihin. Vakaa yhteys ja kristallinkirkas ääni. Bluetooth-versio: 5.0-yhteys, 3,5 mm:n lähtöliitin.
Bluetooth-yhteys
3,5 mm (M)
Yhteys säilyy 10 metrin etäisyydellä esteettömällä alueella. Tuotteessa on sisäänrakennettu 145 mAh:n akku, joka mahdollistaa 8 tunnin äänentoiston tai 10 tunnin puheluajan. Akun lataus Micro-USB-portilla.
Nauti soittimen musiikista stereojärjestelmän loistavien kaiuttimien kautta. Sinun tarvitsee vain yhdistää telakointiasema stereolaitteeseen äänijohdolla. Kun liität soittimen telakointiasemaan, musiikki kuuluu stereojärjestelmän kautta.
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