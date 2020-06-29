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Tuotanto lopetettu

Bluetooth-vastaanotin

DLP3533/00

Bluetooth-vastaanotin, 3,5 mm:n AUX-liitäntä

Yhdistä matkapuhelimesi auton äänentoistolaitteeseen tällä Bluetooth-laitteella. Soveltuu musiikin toistoon ja puheluihin. Vakaa yhteys ja kristallinkirkas ääni. Bluetooth-versio: 5.0-yhteys, 3,5 mm:n lähtöliitin.

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Bluetooth-vastaanotin, 3,5 mm:n AUX-liitäntä

  • Bluetooth-yhteys

  • 3,5 mm (M)

Bluetooth-yhteys 10 metrin etäisyydellä

Yhteys säilyy 10 metrin etäisyydellä esteettömällä alueella. Tuotteessa on sisäänrakennettu 145 mAh:n akku, joka mahdollistaa 8 tunnin äänentoiston tai 10 tunnin puheluajan. Akun lataus Micro-USB-portilla.

Liitä soitin telakointiaseman avulla stereoihin ja nauti loistavasta äänestä

Nauti soittimen musiikista stereojärjestelmän loistavien kaiuttimien kautta. Sinun tarvitsee vain yhdistää telakointiasema stereolaitteeseen äänijohdolla. Kun liität soittimen telakointiasemaan, musiikki kuuluu stereojärjestelmän kautta.

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