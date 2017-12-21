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Tuotanto lopetettu

USB-varavirtalähde

DLP3602U/10

3.2

| (10) Arviot

Lataa matkoilla useita kertoja

Saat virtaa missä ja milloin tahansa – akun virta riittää yhteen täyteen lataukseen ja ylikin. Kahden USB-portin ansiosta voit ladata kahta laitetta samaan aikaan. Erittäin nopea lataus 2,1 A:n virralla.

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kannettavalla vara-akulla

Lataa matkoilla useita kertoja

  • Yleinen

5 V:n / 2,1 A:n nopea lataus

Virran merkkivalosta näet tilan yhdellä silmäyksellä

LED-merkkivalo tulee näkyviin painiketta painamalla. Siitä näet akun virtatilan yhdellä silmäyksellä.

Lataa laitteesi matkalla usein

Kannettavasta virtalähteestä saat lisävirtaa yli kahteen täyteen lataukseen matkalla. Ota mukaan varavirtaa tiukkoihin tilanteisiin.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 303.8 kB
  • 21 July 2026

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