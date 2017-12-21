2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP3602U/10
Lataa matkoilla useita kertoja
Saat virtaa missä ja milloin tahansa – akun virta riittää yhteen täyteen lataukseen ja ylikin. Kahden USB-portin ansiosta voit ladata kahta laitetta samaan aikaan. Erittäin nopea lataus 2,1 A:n virralla.
Yleinen
LED-merkkivalo tulee näkyviin painiketta painamalla. Siitä näet akun virtatilan yhdellä silmäyksellä.
Kannettavasta virtalähteestä saat lisävirtaa yli kahteen täyteen lataukseen matkalla. Ota mukaan varavirtaa tiukkoihin tilanteisiin.