2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP5750/00
Monikäyttöinen USB-akku
Erittäin ohut, 5 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Kaksi USB-porttia kahden laitteen lataamiseen samaan aikaan.
5 000 mAh
Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.
2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti
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