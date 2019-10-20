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Tuotanto lopetettu

Matkalaturi ja varavirtalähde

DLP5751T/00

Monipuolinen matkakäyttöinen varavirtalähde,

5 000 mAh:n kapasiteetti ja vaihdettavat pistokkeet sopivat mainiosti matkakäyttöön. EU-, AU-, UK- ja US-tyypin pistokkeiden avulla voit liittää laitteen suoraan pistorasiaan. Mobiililaitteiden tai tämän varavirtalähteen lataaminen ulkomailla ei enää ole vaivalloista.

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jossa on vaihdettavat pistokkeet

Monipuolinen matkakäyttöinen varavirtalähde,

  • 5 000 mAh

  • QC 3,0 ja PD

1 USB-A- ja 1 USB-C-portti lataa kahta laitetta samanaikaisesti

1 USB-A- ja 1 USB-C-portit lataavat kahta laitetta samanaikaisesti. USB-A-portti on yhteensopiva useimpien USB-ladattavien laitteiden kanssa. USB-C on viimeisin latausliitäntä, joka soveltuu nyt mobiililaitteille, kuten matkapuhelimille, valvontakameroille ja tableteille.

Virran LED-merkkivalo

Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.

Toimii kaikkialla - kätevä, kun virtalähdettä ei ole lähellä

Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.

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