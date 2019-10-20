2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP5751T/00
Monipuolinen matkakäyttöinen varavirtalähde,
5 000 mAh:n kapasiteetti ja vaihdettavat pistokkeet sopivat mainiosti matkakäyttöön. EU-, AU-, UK- ja US-tyypin pistokkeiden avulla voit liittää laitteen suoraan pistorasiaan. Mobiililaitteiden tai tämän varavirtalähteen lataaminen ulkomailla ei enää ole vaivalloista.
5 000 mAh
QC 3,0 ja PD
1 USB-A- ja 1 USB-C-portit lataavat kahta laitetta samanaikaisesti. USB-A-portti on yhteensopiva useimpien USB-ladattavien laitteiden kanssa. USB-C on viimeisin latausliitäntä, joka soveltuu nyt mobiililaitteille, kuten matkapuhelimille, valvontakameroille ja tableteille.
Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.
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