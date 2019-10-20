Monipuolinen matkakäyttöinen varavirtalähde,

5 000 mAh:n kapasiteetti ja vaihdettavat pistokkeet sopivat mainiosti matkakäyttöön. EU-, AU-, UK- ja US-tyypin pistokkeiden avulla voit liittää laitteen suoraan pistorasiaan. Mobiililaitteiden tai tämän varavirtalähteen lataaminen ulkomailla ei enää ole vaivalloista.