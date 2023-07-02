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USB-varavirtalähde

DLP7717NB/00

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Puhelimen akun tyhjentymisestä ei tarvitse enää huolehtia. Tästä oivallisesta matkakumppanista riittää virtaa kaikkiin mobiililaitteisiin.

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2 USB-lähtöä: 1 A / 2,1 A

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • 2 USB-latausporttia

LCD-näytöstä virran merkkivalo

LCD-näytöstä virran merkkivalo

Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja

Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja

Toimii kaikkialla - kätevä, kun virtalähdettä ei ole lähellä

Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.

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