2 vuoden takuu
DLP7717NB/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Puhelimen akun tyhjentymisestä ei tarvitse enää huolehtia. Tästä oivallisesta matkakumppanista riittää virtaa kaikkiin mobiililaitteisiin.
10 000 mAh
2 USB-latausporttia
LCD-näytöstä virran merkkivalo
Älykäs ylikuumenemis-, ylijännite- ja ylivirtasuoja
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.
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