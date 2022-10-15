2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Micro- ja Type C -tuloliitäntä, USB-A- ja USB-C-kaksoislähtöliitäntä.
10 000 mAh
Kaksi USB:tä
Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.
2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Edut
Hendig
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DLP7719N USB-strømbank
Käyttöpäivä 2022-04-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DLP7719N USB-strømbank
Käyttöpäivä 2022-04-15