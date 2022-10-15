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Tuotanto lopetettu

USB-varavirtalähde

DLP7719N/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Micro- ja Type C -tuloliitäntä, USB-A- ja USB-C-kaksoislähtöliitäntä.

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kannettavalla vara-akulla

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • Kaksi USB:tä

Virran LED-merkkivalo

Huomiota herättämätön LED-merkkivalo ilmaisee, että laitteessa on virta.

Toimii kaikkialla - kätevä, kun virtalähdettä ei ole lähellä

Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.

2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti

2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

15/10/2022

Norge

Norge

HELT TOPP

Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.

Edut

Hendig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DLP7719N USB-strømbank

Käyttöpäivä 2022-04-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DLP7719N USB-strømbank

Käyttöpäivä 2022-04-15

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