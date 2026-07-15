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  • Tehokas varavirtalähde
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  • Tehokas varavirtalähde
  • Tehokas varavirtalähde

USB-varavirtalähde

DLP7721C/00

3.2
| (5) Arviot
Tehokas varavirtalähde
Suuri 20 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Voit ladata laitteesi nopeasti, kun käytössäsi on joko PD 3.0 -tekniikalla varustettu USB-C-portti (lähtöteho enint. 20 W) tai QC 3.0 -tekniikalla varustettu USB-A-portti (lähtöteho enint. 18 W).
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kannettavalla vara-akulla

Tehokas varavirtalähde

  • 20 000 mAh

  • 3 USB-latausporttia

  • QC 3.0 ja PD 3.0

  • PPS

3 USB-porttia – lataa kolmea laitetta samanaikaisesti

3 USB-porttia – lataa kolmea laitetta samanaikaisesti

USB-C-portista 20 W:n PD-lataus

Varustettu USB-C-portilla, josta 20 W:n PD (Power Delivery) -pikalataus.

USB-A QC-pikalatauksella

Quick Charge (QC) -pikalataustekniikka nopeuttaa latausta lisäämällä jännitettä ja virtaa. Quick Charge -protokollaa hyödyntävä tekniikka optimoi yhteensopivien laitteiden latausnopeudet ja vähentää siten latausaikaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.2

5:stä

5

Arviot

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Arvioitu tuote: DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Arvioitu tuote: DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Vahvistettu ostaja

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Arvioitu tuote: DLP7721C Batterie externe USB

Arvioitu tuote: DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Vahvistettu ostaja

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Edut

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Haitat

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DLP7721C USB-Powerbank

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DLP7721C USB-Powerbank

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