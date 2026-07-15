2 vuoden takuu
DLP7721C/00
20 000 mAh
3 USB-latausporttia
QC 3.0 ja PD 3.0
PPS
3 USB-porttia – lataa kolmea laitetta samanaikaisesti
Varustettu USB-C-portilla, josta 20 W:n PD (Power Delivery) -pikalataus.
Quick Charge (QC) -pikalataustekniikka nopeuttaa latausta lisäämällä jännitettä ja virtaa. Quick Charge -protokollaa hyödyntävä tekniikka optimoi yhteensopivien laitteiden latausnopeudet ja vähentää siten latausaikaa.
3.2
5:stä
5
Arviot
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Arvioitu tuote: DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Arvioitu tuote: DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Vahvistettu ostaja
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Arvioitu tuote: DLP7721C Batterie externe USB
Arvioitu tuote: DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Vahvistettu ostaja
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Edut
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Haitat
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DLP7721C USB-Powerbank
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DLP7721C USB-Powerbank