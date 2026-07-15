Het spijt ons te horen dat u problemen ondervindt met de laadstatus van uw powerbank. We begrijpen dat het frustrerend kan zijn als de indicatorlampjes niet correct functioneren. Hier zijn enkele stappen die u kunt volgen om het probleem op te lossen: Controleer de Oplaadkabel en Adapter: Zorg ervoor dat u een goede kwaliteit USB-kabel en een geschikte oplader gebruikt. Soms kan een defecte kabel of adapter ervoor zorgen dat de powerbank niet goed oplaadt. Probeer indien mogelijk een andere kabel of adapter. Laadtijd: Het kan zijn dat de powerbank langer nodig heeft om op te laden, vooral als deze volledig leeg is. Laat de powerbank minimaal 8 uur aan de oplader om te zien of de andere lampjes gaan branden. Indicatorlampjes: Gewoonlijk betekent één brandend groen lampje dat de powerbank minder dan 25% is opgeladen. Als de andere lampjes niet groen worden, kan dit wijzen op een probleem met de batterij of de interne circuits. Reset de Powerbank: Probeer de powerbank te resetten door de aan/uit-knop 10 tot 20 seconden ingedrukt te houden. Dit kan helpen om eventuele tijdelijke storingen te verhelpen. Temperatuur: Zorg ervoor dat de powerbank niet te warm of te koud is tijdens het opladen, aangezien extreme temperaturen de oplaadprestaties kunnen beïnvloeden.