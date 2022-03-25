Ohut ja tehokas varavirtalähde

Virtaa missä ja milloin tahansa – varavirtalähteestä riittää virtaa useaan latauskertaan. Kahdesta USB-portista voit ladata kahta laitetta samaan aikaan. Suuren 20 000 mAh:n kapasiteetin ansiosta voit ladata puhelimen akun täyteen useasti. Voit ladata myös tabletin.