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Tuotanto lopetettu

USB-varavirtalähde

DLP7721N/00

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Virtaa missä ja milloin tahansa – varavirtalähteestä riittää virtaa useaan latauskertaan. Kahdesta USB-portista voit ladata kahta laitetta samaan aikaan. Suuren 20 000 mAh:n kapasiteetin ansiosta voit ladata puhelimen akun täyteen useasti. Voit ladata myös tabletin.

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kannettavalla vara-akulla

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 20 000 mAh

  • Kaksi USB:tä

  • Litiumpolymeeriakku

Lataa laitteesi matkalla usein

Kannettavasta virtalähteestä saat lisävirtaa yli kahteen täyteen lataukseen matkalla. Ota mukaan varavirtaa tiukkoihin tilanteisiin.

2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti

2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti

LED-virranilmaisin

Huomaamaton LED-valo hohtaa pehmeästi, joten näet yhdellä silmäyksellä, että laitteessa on virta.

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