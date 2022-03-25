2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP7721N/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Virtaa missä ja milloin tahansa – varavirtalähteestä riittää virtaa useaan latauskertaan. Kahdesta USB-portista voit ladata kahta laitetta samaan aikaan. Suuren 20 000 mAh:n kapasiteetin ansiosta voit ladata puhelimen akun täyteen useasti. Voit ladata myös tabletin.
20 000 mAh
Kaksi USB:tä
Litiumpolymeeriakku
Kannettavasta virtalähteestä saat lisävirtaa yli kahteen täyteen lataukseen matkalla. Ota mukaan varavirtaa tiukkoihin tilanteisiin.
2 USB-porttia lataa kahta laitetta samanaikaisesti
Huomaamaton LED-valo hohtaa pehmeästi, joten näet yhdellä silmäyksellä, että laitteessa on virta.
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