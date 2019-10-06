Varavirtalähde retkeilyyn ja muuhun ulkokäyttöön

Tehokas 128 000 mAh:n ulkokäyttöön suunniteltu varavirtalähde kaikille laitteillesi. AC- ja DC-tulo ja -lähtö, USB-A (QC) ja USB-C (PD), pistorasia. Tupakansytytinliitäntä ja langaton Qi-lataus.