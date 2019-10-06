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Tuotanto lopetettu

Varavirtalähde ulkokäyttöön

DLP8088NC/00

Varavirtalähde retkeilyyn ja muuhun ulkokäyttöön

Tehokas 128 000 mAh:n ulkokäyttöön suunniteltu varavirtalähde kaikille laitteillesi. AC- ja DC-tulo ja -lähtö, USB-A (QC) ja USB-C (PD), pistorasia. Tupakansytytinliitäntä ja langaton Qi-lataus.

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Varavirtalähde retkeilyyn ja muuhun ulkokäyttöön

  • AC/DC-lähtö

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • Langaton Qi-lataus

  • QC 3,0 ja PD

AC- ja DC-lähtö

Ulkokäyttöön suunniteltu varavirtalähde tuottaa sekä tasa- että vaihtovirtaa. Käytä sähkölaitteita turvallisesti puhdasta siniaaltoa tuottavan virtalähteen avulla tai lataa puhelin USB-A- tai USB-C-latausliitännästä.

LCD-näytöstä virran merkkivalo

LCD-näytöstä virran merkkivalo

Langaton Qi-tekniikka

Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.

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