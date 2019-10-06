2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP8088NC/00
Varavirtalähde retkeilyyn ja muuhun ulkokäyttöön
Tehokas 128 000 mAh:n ulkokäyttöön suunniteltu varavirtalähde kaikille laitteillesi. AC- ja DC-tulo ja -lähtö, USB-A (QC) ja USB-C (PD), pistorasia. Tupakansytytinliitäntä ja langaton Qi-lataus.
AC/DC-lähtö
USB-A- ja USB-C-latausliitännät
Langaton Qi-lataus
QC 3,0 ja PD
Ulkokäyttöön suunniteltu varavirtalähde tuottaa sekä tasa- että vaihtovirtaa. Käytä sähkölaitteita turvallisesti puhdasta siniaaltoa tuottavan virtalähteen avulla tai lataa puhelin USB-A- tai USB-C-latausliitännästä.
LCD-näytöstä virran merkkivalo
Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.
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