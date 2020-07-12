2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP8720N/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Virtaa missä ja milloin tahansa – varavirtalähteestä riittää virtaa useaan latauskertaan. Kahdesta USB-portista voit ladata kahta laitetta samaan aikaan. Suuren 20 000 mAh:n kapasiteetin ansiosta voit ladata puhelimen akun täyteen useasti. Voit ladata myös tabletin.
20 000 mAh
Kaksi USB:tä
Litiumpolymeeriakku
Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.
Laitteen mukana toimitettava mikro-USB–USB 2.0 -kaapeli on tarkoitettu käytettäväksi niiden matkapuhelimien, digitaalikameroiden ja muiden kannettavien laitteiden kanssa, joissa on mikro-USB-liitäntä. Pidä se mukanasi tai pöydälläsi tai korvaa sillä kadonnut kaapeli, jotta voit aina liittää ja ladata laitteesi.
Kannettavasta virtalähteestä saat lisävirtaa yli kahteen täyteen lataukseen matkalla. Ota mukaan varavirtaa tiukkoihin tilanteisiin.
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