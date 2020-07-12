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Tuotanto lopetettu

USB-varavirtalähde

DLP8720N/00

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Virtaa missä ja milloin tahansa – varavirtalähteestä riittää virtaa useaan latauskertaan. Kahdesta USB-portista voit ladata kahta laitetta samaan aikaan. Suuren 20 000 mAh:n kapasiteetin ansiosta voit ladata puhelimen akun täyteen useasti. Voit ladata myös tabletin.

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kannettavalla vara-akulla

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 20 000 mAh

  • Kaksi USB:tä

  • Litiumpolymeeriakku

Toimii kaikkialla - kätevä, kun virtalähdettä ei ole lähellä

Vara-akulla voit ladata laitteen akun, vaikka lähellä ei olisi pistorasiaa tai autolaturia. Vara-akku on ensisijaisesti virtalähde, joten voit irrottaa sen käytön jälkeen, ja laitteen akku on edelleen täysi.

Mukana mikro-USB-kaapeli liittämistä ja lataamista varten

Laitteen mukana toimitettava mikro-USB–USB 2.0 -kaapeli on tarkoitettu käytettäväksi niiden matkapuhelimien, digitaalikameroiden ja muiden kannettavien laitteiden kanssa, joissa on mikro-USB-liitäntä. Pidä se mukanasi tai pöydälläsi tai korvaa sillä kadonnut kaapeli, jotta voit aina liittää ja ladata laitteesi.

Lataa laitteesi matkalla usein

Kannettavasta virtalähteestä saat lisävirtaa yli kahteen täyteen lataukseen matkalla. Ota mukaan varavirtaa tiukkoihin tilanteisiin.

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