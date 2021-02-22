2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DLP9016U/03
Langaton laturi ja imukuppi
Lataa puhelimesi nopeasti ja langattomasti. Langaton Qi-lataus älypuhelimille, tableteille ja muille laitteille langattoman Qi-tekniikan avulla. Langattomat lähtötehovaihtoehdot: 5 W / 7,5 W / 10 W
Yleinen
Nopea lataus
Langaton Qi-lataus
Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.
Luistamista estävä muotoilu pitää puhelimen paikallaan värinänkin aikana.
Langaton laturi lataa useimpien puhelinkoteloiden läpi pidemmänkin matkan päästä
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