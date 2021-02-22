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Tuotanto lopetettu

Langaton Qi-laturi

DLP9016U/03

Langaton laturi ja imukuppi

Lataa puhelimesi nopeasti ja langattomasti. Langaton Qi-lataus älypuhelimille, tableteille ja muille laitteille langattoman Qi-tekniikan avulla. Langattomat lähtötehovaihtoehdot: 5 W / 7,5 W / 10 W

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10 W:n nopea lataus.

Langaton laturi ja imukuppi

  • Yleinen

  • Nopea lataus

  • Langaton Qi-lataus

Langaton Qi-tekniikka

Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.

Luistamista estävä muotoilu

Luistamista estävä muotoilu pitää puhelimen paikallaan värinänkin aikana.

Lataa useimpien puhelinkoteloiden läpi

Langaton laturi lataa useimpien puhelinkoteloiden läpi pidemmänkin matkan päästä

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